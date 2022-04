Em solidariedade com a Ucrânia, o filme de abertura do Festival de Cannes já não se chama Z (comme Z)

Em solidariedade com a Ucrânia, o realizador francês Michel Hazanavicius acedeu a rebaptizar o título do seu novo filme, que abrirá a 17 de Maio a próxima edição do Festival de Cannes. Z (comme Z) chamar-se-á afinal Coupez!, evitando indesejáveis associações à Rússia, cujo exército arvora a última letra do alfabeto no seu arsenal militar.

“Dada a carga simbólica que a letra Z assumiu desde o início da guerra na Ucrânia, e a pedido dos cineastas ucranianos, decidi mudar o título do meu novo filme”, explicou o realizador num comunicado citado pelo diário parisiense Le Figaro.

“Talvez este título fosse divertido quando terminámos o filme há uns meses, mas agora não o é de todo, e não posso mantê-lo. O meu filme foi feito para trazer alegria e em caso algum eu quereria que ele fosse associado nem de perto nem de longe a esta guerra”, acrescentou o cineasta, que conta no seu currículo com o oscarizado O Artista.

A letra Z tem sido usada como distintivo nos veículos militares russos mobilizados para a invasão da Ucrânia, e foi entretanto adoptada por russos que apoiam a guerra, aparecendo em comícios organizados pelo Kremlin.

A nova longa-metragem de Hazanavicius é uma comédia de zombies protagonizada por Matilda Lutz, Bérénice Béjo e Romain Duris. A sua estreia nas salas de cinema francesas far-se-á em simultâneo com a abertura da 75.ª edição do Festival de Cannes.