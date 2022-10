Doutoramentos nos politécnicos seriam “sul-americanização” do superior, acusam reitores

Sobe de tom a crítica do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) à iniciativa legislativa que prevê que os institutos politécnicos passem a ter cursos de doutoramento, até agora reservados às universidades. Essa solução abre a porta a uma “sul-americanização” do sistema de ensino superior “em que todos podem fazer tudo sem critérios de qualidade”, entende o presidente daquele organismo, António Sousa Pereira, que é ouvido esta terça-feira no Parlamento, onde a proposta de alteração à lei está em discussão na especialidade.