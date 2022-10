Bebé de um mês morre no Carregado após ser atacado por um cão

O ataque ocorreu pelas 15h42. No local estiveram dez operacionais.

Um bebé de um mês morreu esta terça-feira à tarde no Carregado (Alenquer), no distrito de Lisboa, vítima de um ataque de um cão, avançou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa ao PÚBLICO.

O ataque terá acontecido pelas 15h42 na Quinta da Colónia, no Carregado. Segundo fontes da agência Lusa, os dois cães que existiam na habitação foram levados pela Protecção Civil local para o canil municipal.

No teatro de operações esteve o Corpo de Bombeiros de Alenquer, o INEM (com viatura médica), psicólogos, a Protecção Civil e a Polícia Judicial. No total, estiveram presentes dez operacionais e seis veículos, confirma fonte da autoridade.

Até ao momento não há qualquer informação acerca do contexto no qual o ataque decorreu. A Guarda Nacional Republicana está a investigar as causas da morte.