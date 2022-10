Como ajudar os cães e gatos de rua que encontras em viagens

O que dar de comer, onde, como acariciar os animais e o que fazer se estiverem doentes: eis algumas dicas do como agir quando queremos ajudar animais de rua.

Numa noite quente em Fez, sentei-me no alpendre do meu albergue marroquino, invadido por gatos. Vários adultos banquetearam-se com a lata de comida que eu tinha comprado na medina. Dois gatinhos pretos, enfiados nas dobras da minha saia, ronronaram enquanto eu lhes desenrolava o pêlo emaranhado.