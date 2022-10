Homens na casa de Bernarda Alba

Bernarda Alba é o que em tempos se chamou uma mulher de armas. O marido morreu, é certo, mas isso não parece afectá-la por aí além e na sua casa reina a ordem por ela determinada para as cinco filhas, a mãe e a criada de sempre. É austera, decerto exerce a sua disciplina com rigidez, e está, a maior parte do tempo, sinceramente convencida da sua razão. Uma mulher empoderada, dir-se-á, ou um símbolo de opressão, como mais tarde se verá, são conceitos que não se excluem na peça que a Comuna, contrariando a norma, apresenta com elenco exclusivamente masculino.