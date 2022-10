“Não haver fundos para o Portugal Fashion é uma falta de entendimento de que a moda é cultura”

Esta poderá ser a última edição do Portugal Fashion (PF) por falta de financiamento. Diogo Miranda, Hugo Costa e Maria Carlos Baptista são três dos mais de 20 criadores nacionais que apresentam o seu trabalho no evento de moda da Invicta. Ao PÚBLICO garantem que o fim do PF terá consequências também nas marcas dos designers, já que a maioria não tem meios para apresentar as suas criações de forma independente, e deixam um apelo ao Governo, enunciado por Hugo Costa: “Somos agentes culturais, precisamos de ser protegidos.”