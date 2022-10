O Amplifest escreveu mais uma linha num quadro de honra onde cabem fãs e bandas

A primeira parte do festival portuense acabou ontem depois de três dias com Dälek, Brutus, Wolves in the Throne Room, Putan Club, Cult of Luna, entre muitos outros a passarem pelos dois palcos. A partir de quinta-feira há mais.

No último fim-de-semana, no corredor central do Hard Club, que separa as duas salas de concertos instaladas no interior do Mercado Ferreira Borges, numa das paredes, esteve afixado uma espécie de quadro de honra da Amplificasom. No painel constam vários nomes que de alguma forma fazem parte dos 15 anos de história da promotora portuense. São lá referidas as bandas que compuseram os seus muitos cartazes, os espaços onde os eventos foram organizados ou outras promotoras com quem estabeleceram parcerias.