Castela e Leão à boleia dos vinhos que lá estão

O pretexto é o vinho - e em Castela e Leão este sobeja: é a região espanhola com mais rotas enoturísticas, nove. Nós ficamos por três Rutas del Vino, entre as províncias de Zamora e Salamanca, nunca nos afastando muito de Portugal. Começamos na Tierra del Vino, percorremos as Arribes do Douro e terminamos na Sierra de Francia, entre adegas (quase todas familiares), vinhedos (tantos velhos) e natureza (transitamos entre a planura da Meseta Ibérica, ganhamos vertigens no canhão do Douro e descobrimos bosques encantados). Acompanha-nos a história (e as histórias) destas aldeias e vilas - e mesas fartas.