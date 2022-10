KUG, um jardim acolhedor com cozinha requintada

Mais de dois mil metros de jardim no coração do Porto, cheios de árvores e modernidade. O restaurante é uma espécie de instalação, com tudo o que isso pressupõe em termos de atractividade e serviço.

Antes de mais, há que entender o conceito para se perceber que este é um espaço com características mesmo especiais. Desde logo, uma área com mais de 2000m2, mas não mais que uma dúzia de mesas. Há também relva, muitas árvores, arbustos e canteiros floridos. Um amplo jardim onde um menu com a assinatura do chef Rui Paula completa a atractividade do lugar.