Custos de construção sobem 12,6% em Agosto

O Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) subiu 12,6% em Agosto em comparação com o mesmo mês do ano passado, mas desceu 0,7 pontos percentuais (p.p.) relativamente aos 13,3% de Julho, constatou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A conjuntura global de encarecimento das matérias-primas continua a ser decisiva na evolução dos custos do sector da construção. De acordo com os dados divulgados pelo INE esta sexta-feira, o preço dos materiais teve uma variação homóloga de 16,6%, embora “desacelerando 0,9 p.p. face ao mês anterior”.

Segundo o instituto estatístico, “entre os materiais que mais influenciaram esta variação estão os produtos cerâmicos, com crescimentos homólogos de cerca de 70%”. A indústria cerâmica é uma das mais afectadas pela subida em flecha dos custos do gás natural.

Outros produtos, como “o gasóleo, o cimento, os aglomerados e ladrilhos de cortiça, as madeiras e derivados de madeira e as obras de carpintaria e os tubos de PVC apresentaram crescimentos homólogos superiores a 20%”.

O custo da mão-de-obra também está mais alto do que no ano passado – a variação face a Agosto de 2021 foi de 6,9%, mas desacelerou 0,4 p.p. por comparação com o aumento de 7,3% de Julho.