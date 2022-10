Tiago Iorc reencontra-se com os palcos em Portugal, em cinco concertos de voz e violão

Três anos após o seu último concerto, o cantor e compositor brasileiro Tiago Iorc está de volta aos palcos. Não no Brasil, para onde prevê uma digressão em 2023, mas na Europa e a começar em Portugal. Dia 1 de Outubro actuou no Porto, na Casa da Música, esta sexta-feira estará em Braga (no Espaço Vita, às 21h30), dia 8 em Coimbra (TAGV, 21h30) e dias 10 e 11 em Lisboa (Teatro Maria Matos, 21h), porque, esgotado o primeiro dia, foi marcada uma data extra. Daí, seguirá para Barcelona (dia 13, Sala Paral-lel 62), Sevilha (dia 15, para participar num concerto do uruguaio Jorge Drexler, no Cartuja Center CITE), Londres (dia 18, no The Jazz Café) e por fim regressará a Espanha, desta vez a Madrid (Teatro Lara), fechando esta tournée europeia.