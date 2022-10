Simone Tebet vai apoiar Lula, mas o seu partido decidiu-se pela neutralidade

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) decidiu não apoiar nenhum dos candidatos à segunda volta das eleições no Brasil, marcadas para dia 30 de Outubro, deixando aos seus militantes a escolha entre o ex-Presidente Luiz Inácio Lula e o Presidente Jair Bolsonaro.

A notícia é avançada pela Folha de S.Paulo que teve acesso ao comunicado do partido: “Por ampla maioria, o MDB decidiu dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência. Em qualquer cenário, o MDB deixa claro que cobrará do vencedor o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito.”

Contrastando com a neutralidade do partido, a sua candidata presidencial, a senadora Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar na primeira volta, com 4,16% dos votos, vai mesmo declarar o seu apoio ao candidato do Partido dos Trabalhadores, Lula da Silva. Diz a jornalista e colunista Mônica Bergamo, da Folha, que a dimensão do apoio de Simone Tebet depende da abertura da campanha de esquerda para incluir no seu programa algumas das suas propostas.

Segundo a Globo News, Tebet, que deve anunciar publicamente ainda esta quarta-feira o seu apoio, quer mais mulheres e mais negros no Governo, no caso de Lula da Silva ganhar as eleições.

O apoio da senadora a Lula já ficara explícito no seu discurso de domingo à noite, depois de se saberem os resultados, garantido a candidata do MDB que mesmo que o seu partido optasse pela neutralidade, como veio a acontecer, ela não iria ficar em cima do muro e escolheria um lado.

A libertação dos militantes para escolherem em quem votar é uma consequência da divisão dentro do MDB, escreve Mônica Bergamo, onde as lideranças em estados como Alagoas e Pará defenderam o apoio ao candidato do PT, mas outros, como o governador reeleito de Brasília, Ibaneis Rocha, mostraram-se publicamente favoráveis a Bolsonaro.

O comunicado do MDB aproveita para elogiar a campanha de Simone Tebet, que “brilhantemente” liderou “o projecto independente e equilibrado, fora da polarização” apresentado pelo partido. “Não há a menor dúvida de que ela se consolidou como uma liderança nacional”, sublinha o texto.