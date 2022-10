Eleições na Dinamarca antecipadas para 1 de Novembro

A líder do Governo dinamarquês cedeu à ameaça de um dos partidos da coligação e convocou o escrutínio para sete meses antes do previsto.

A primeira-ministra dinamarquesa, a social-democrata Mette Frederiksen, convocou este sábado eleições gerais antecipadas para 1 de Novembro, sete meses antes do previsto, para tentar alcançar a maioria parlamentar.

O Partido Social Liberal, uma das formações que dá maioria ao Governo social-democrata, tinha ameaçado Frederiksen com uma moção de censura se não convocasse eleições, após apresentar em Junho um relatório crítico sobre a gestão do executivo ao abate de milhões de visons, devido a uma mutação do coronavírus.

Mette Frederiksen considerou “estranho” antecipar eleições a meio de uma crise internacional “energética, económica e de segurança” e garantiu que o seu partido, se vencer, apostará na formação de um governo amplo.

“Queremos um governo alargado com partidos de ambos os lados do centro político”, disse a primeira-ministra num discurso esta quarta-feira.

As sondagens mais recentes antecipam um panorama de grande equilíbrio e é difícil prever quem sairá vitorioso das eleições.