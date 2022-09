Dinamarca vai voltar a permitir a criação de visons a partir de 2023

Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

Depois do abate de 17 milhões de visons, em 2020, e da suspensão da sua criação, em 2023 volta a ser permitido fazer criação destes animais na Dinamarca.

A Dinamarca não vai prolongar a lei que suspendia a criação de visons, quando a que está actualmente em vigor expirar, no final do ano, referiu o ministro da Agricultura do país esta sexta-feira.

O governo introduziu uma suspensão temporária depois de ordenar o abate de cerca de 17 milhões de visons em 2020, com medo de que os animais espalhassem uma variante do coronavírus.

A decisão causou controvérsia, depois de ter ficado claro que não houve base legal para abater visons saudáveis.

O levantamento da suspensão foi feito depois de uma auditoria das autoridades de saúde ter mostrado que havia pouco risco para a saúde pública, ao retomar uma “produção significativamente reduzida de visons e ao introduzir medidas de prevenção de infecções”.

“Para o governo, tudo se resume à saúde pública quando se fala da questão da produção de visons na Dinamarca”, disse Rasmus Prehn, ministro da Agricultura, em comunicado.