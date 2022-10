O centro desapareceu, a esquerda acantonou-se e a direita está mais dinâmica do que nunca desde o 25 de Abril

O facto de eu não conseguir escrever sem usar classificações que me parecem pobres - esquerda, centro, direita - não as torna ricas. Penso há muito que elas transportam várias ambiguidades e acima de tudo não são heurísticas, o seu uso não permite obter grandes resultados críticos. Mas estas classificações têm a seu favor dois factores poderosos que as tornam difíceis de evitar: uma forte componente tradicional, de memória intelectual e sentimental, e servem magnificamente para um tempo de simplificações e radicalizações, facilitam a conversação mesmo com o custo da complexidade. Tentemos construir alguma complexidade a jusante.