Brasileiros escolhem um Presidente e põem à prova a sua democracia

As sondagens indicam que Lula da Silva pode vencer as eleições já na primeira volta este domingo. Bolsonaro luta contra a sua rejeição para garantir mais quatro semanas de campanha e não se compromete a aceitar uma eventual derrota.

Éder está encostado a uma banca de jornais e revistas em plena Avenida Paulista, no coração de São Paulo. O supervisor de operações de 41 anos tem um ar abatido quando é questionado sobre a sua preferência eleitoral, embora não tenha dúvidas. Vai votar em Lula da Silva, como fez noutras ocasiões em que o candidato do Partido dos Trabalhadores se apresentou às eleições presidenciais. Mas a sua tristeza torna-se ainda mais aparente quando descreve os quatro anos do mandato do actual Presidente, Jair Bolsonaro.