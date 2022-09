Putin apela a cessar-fogo e acusa EUA de bombardearem gasodutos Nord Stream

Depois de anunciar a anexação dos territórios onde ocorreram os pretensos referendos, o Presidente russo garantiu que a Rússia vai fazer de tudo para proteger a sua integridade territorial.

“Vamos proteger a nossa terra com toda a nossa força e vamos fazer tudo para assegurar a segurança do nosso povo”, avisou, sem mencionar directamente a possibilidade do uso de armas nucleares.

A Ucrânia já enviou um pedido formal para aderir à NATO, segundo anunciou esta sexta-feira o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Telegram. Segundo escreveu Zelensky, submeteu um pedido para uma "adesão rápida".

"Hoje, aqui em Kiev, no coração do nosso país, damos um passo decisivo para a segurança de toda a comunidade de nações livres", disse Zelensky. "Sabemos que é possível. Vimos a Finlândia e a Suécia iniciarem a adesão à Aliança este ano sem um Plano de Acção de Adesão".