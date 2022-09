Brasileiros em Portugal: entre quem tem vergonha de Bolsonaro e quem admira o cristão e militar

Em vésperas de eleições presidenciais no Brasil o PÚBLICO foi ouvir brasileiros que vivem em Portugal. Há quem tenha fugido por causa da eleição de Bolsonaro e quem admire o lado militar e desculpabilize a comunicação “ruim” do Presidente. Nas eleições passadas, 60% dos votantes em Portugal escolheram-no. E nestas?

Fora do Brasil, Lisboa vai ser o maior colégio eleitoral nas eleições presidenciais de 2 de Outubro, com 45.273 brasileiros aptos a votar, segundo a embaixada brasileira. No total, em Portugal podem votar 80.866 brasileiros, o que corresponde a pouco mais de um terço da população de 250 mil brasileiros que têm autorização de residência atribuída pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) — sem contar com os que têm dupla cidadania.