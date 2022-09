PSD destaca Cavaco como uma “voz do país”. PS diz que “está em negação”

O líder da bancada parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, acompanha a ideia da necessidade de reformas estruturais. Eurico Brilhante Dias, do PS, diz que antigo Presidente da República está “em negação”.

Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, destacou o antigo Presidente da República, Cavaco Silva, como uma “voz do país” que alerta para os “problemas estruturais”. Do lado do PS, o líder parlamentar critica (embora sem nomear) Cavaco Silva por estar “em negação” e argumenta que, com os socialistas no poder, o PIB “tem crescido acima da média da UE”.

O líder da bancada social-democrata falava aos jornalistas a propósito do artigo de opinião publicado esta sexta-feira no PÚBLICO em que Cavaco Silva faz a avaliação crítica dos primeiros seis meses do actual Governo.

Questionado sobre se as intervenções públicas mais regulares nos últimos tempos por parte de Cavaco Silva retiram espaço à oposição, Miranda Sarmento afastou essa ideia. “Pelo contrário. A experiência extraordinária que o professor Cavaco Silva tem, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista político – foi ministro das Finanças, primeiro-ministro durante dez anos e Presidente da República –, são uma voz do país para nos alertar sobre os problemas estruturais”, respondeu.

No artigo desta sexta-feira, o antigo chefe de Estado e antigo primeiro-ministro do PSD considera que o Governo “tem sido abundantemente qualificado na comunicação social como um conjunto desarticulado e desorientado de ministros desgastados, sem rumo, sem ambição e vontade reformista”. “Um Governo à deriva navegando à vista”, apontou.

Para Miranda Sarmento, o antigo Presidente da República “escreveu um artigo muito importante para que o país possa reflectir”, acrescentando que “volta a falar das reformas estruturais” necessárias a que o “país cresça cresça do ponto de vista económico e que possa recuperar posições que, entretanto, se vieram afundando, quase caminhando para o último lugar do ponto de vista da tabela dos 27”.

Cavaco Silva recordou o episódio da “afronta” do ministro das Infra-estruturas ao primeiro-ministro a propósito da localização do novo aeroporto, sustentando que Pedro Nuno Santos se devia demitir ou ser demitido por António Costa. O caso pôs em causa a “autoridade” do primeiro-ministro e, ao mesmo tempo, atingiu a “credibilidade do Conselho de Ministros e o respeito pela colegialidade que o deve caracterizar”, escreveu.

Miranda Sarmento foi também questionado sobre se acompanha a ideia de que o ministro devia ser demitido, mas não deu qualquer indicação, considerando apenas que “os casos” no Governo vão acontecendo e que “a quem está a faltar coordenação é ao primeiro-ministro”.

É o terceiro artigo de opinião em seis meses (o primeiro foi em Abril), publicado por Cavaco Silva, em que alerta para a falta de “reformas decisivas” que coloquem Portugal numa “trajectória de crescimento sustentável”.

A perspectiva do antigo primeiro-ministro do PSD foi contrariada pelo líder da bancada socialista. Esta sexta-feira, num post publicado no Facebook, Eurico Brilhante Dias não aludiu a polémicas no Governo nem se referiu directamente a Cavaco Silva. Mas deixou um recado.

“Apesar das evidências, que a realidade demonstra e que os números confirmam, há ilustres economistas e professores de finanças que continuam em negação. A verdade é que, ao contrário do que tem acontecido com os governos da direita nos últimos 20 anos, com o PS no poder o PIB tem crescido acima da média da UE. E nos últimos 7 anos temos assistido ao maior ciclo de convergência desde a nossa adesão ao Euro”.

E acrescentou que “o Governo e o PS estão ao lado das pessoas, apostam em políticas de reformas que são as que permitem melhorar os rendimentos das famílias portuguesas, como tem acontecido nos últimos anos. Reformar não é cortar, e para nós não há crescimento sem coesão”.