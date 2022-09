Pedro Nuno Santos acha que Cavaco Silva foi “injusto” e “esqueceu-se” de coisas importantes

O ministro Pedro Nuno Santos leu “com atenção” o artigo de opinião do ex-presidente Cavaco Silva publicado na edição desta sexta-feira do PÚBLICO e considera que o antigo chefe de Estado “esqueceu-se” de algumas coisas importantes e foi “injusto” ao acusar os governos de António Costa de não desenvolveram reformas estruturais no país. No final da cerimónia de inauguração de um novo bairro social em Arruda dos Vinhos, apoiado pelo programa 1º. Direito, o ministro das Infra-estruturas afirmou que durante os governos de Cavaco Silva o País “abandonou” e “desinvestiu” na ferrovia, situação que os governos do PS estão agora a inverter. Pedro Nuno Santos acrescentou que a habitação social foi outra área esquecida na governação de Cavaco Silva (1985-1995).

“A segunda metade da década de 80 e a primeira da década de 90 foram tremendamente negativas para a ferrovia. Hoje estamos a fazer uma reforma estrutural nessa área. Assim como estamos a fazer uma reforma estrutural na habitação, com todo o país a reabilitar, construir e adquirir casa para o nosso povo ter melhor acesso à habitação. Por isso é que ele [Cavaco Silva] foi injusto”, sustentou Pedro Nuno Santos, admitindo que lê sempre com atenção os artigos de opinião dos antigos presidentes da República e acusando Cavaco Silva de também se ter esquecido de dizer que “durante os governos do PS, Portugal tem convergido com a média da União Europeia e, portanto, não temos estado a ficar para trás, temo-nos aproximado e continuaremos a fazer isso”, afiançou o ministro.

Pedro Nuno Santos sublinha, por isso, que Cavaco Silva vem, agora, exigir reformas, mas ignora o que está a ser feito na ferrovia e na habitação, quando estas, no entender do ministro, foram áreas esquecidas nos dez anos de governo de Cavaco Silva. “Hoje estamos a fazer uma profunda reforma estrutural na mobilidade, apostando e dando novamente centralidade à ferrovia. É uma reforma estrutural fundamental, muito importante para recuperar anos de atraso”, observou o ministro das Infra-estruturas, sugerindo que o atraso do país nestes domínios da ferrovia e da habitação tem muito a ver com as opções tomadas nos dez anos de governo liderado por Cavaco Silva.

Já sobre a ideia de Aníbal Cavaco Silva de que Pedro Nuno Santos reforçou a sua posição política no episódio do anúncio das decisões para o novo aeroporto depois revogadas pelo chefe do Governo, o ministro das Infra-estruturas observou que é ministro do Governo de António Costa e que trabalham em conjunto. “Temos quatro anos para trabalhar, sou ministro dele, trabalhamos e estamos a trabalhar em conjunto para fazer o melhor para Portugal. É isso que temos feito e que vamos continuar a fazer”, concluiu.