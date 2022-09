Notícia de um discurso sinistro

O Salão de S. Jorge onde Vladimir Putin expôs as suas razões para a anexação de 15% do território da Ucrânia apresentava uma atmosfera apropriada: a de um velório. O que Putin disse a uma plateia de comprometidos com o aparelho militar e de segurança tem como destino a escalada da guerra. Como bem observou o colunista do The Guardian Shaun Walker, o autocrata mais pareceu “um taxista irritado” do que um chefe de Estado. Foi nesse tom que avançou na construção de uma ideologia para uma guerra sem quartel contra o Ocidente.