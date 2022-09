Inflação acelera para 9,3%, um novo máximo em 30 anos

A pressão dos preços sobre a economia continua sem dar tréguas. O Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Setembro subiu 0,4 pontos percentuais em termos homólogos e atingiu o seu nível mais elevado desde Outubro de 1992. A taxa de inflação em Portugal terá ficado em 9,3%, em Setembro, segundo a estimativa rápida divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na variação em cadeia, isto é, em comparação com o mês anterior, a variação do IPC foi de 1,2%. Estima-se assim uma variação média nos últimos 12 meses de 6% (contra 5,3% em Agosto).

Setembro trouxe assim uma subida significativa na inflação, e na decomposição apresentada pelo INE parece claro que tal não se pode atribuir aos custos na energia, que têm sido um dos motores do aumento de preços desde antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Excluindo a variação de preços na energia e nos produtos frescos, a chamada inflação subjacente acelerou de 6,5% em Agosto para 6,9% em Setembro, o que “é o registo mais elevado desde Fevereiro de 1994”, assinala ao INE.

Nos produtos energéticos, a inflação até recuou, descendo 1,8 pontos percentuais em Setembro, para 22,2%. Já os produtos alimentares não transformados (frescos), continuou a subir - e de forma significativa: dos 15,4% em Agosto saltou para 16,9% em Setembro, o que é a taxa mais elevada em 32 anos, desde Julho de 1990.

Os dados nacionais definitivos serão divulgados a 13 de Outubro.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite comparar com os parceiros europeus, terá registado uma variação homóloga de 9,8% (9,3% no mês anterior), conclui o INE.