Comissão ao lado da Alemanha contra um tecto ao preço do gás importado

Estados-membros fecham acordo para intervenção de emergência no mercado de electricidade e abrem nova frente de discussão, agora sobre medidas para fazer baixar o preço do gás.

Com o acordo fechado para a aprovação do regulamento que vai obrigar os Estados-membros a reduzir em 5% a procura da electricidade nas horas de pico do consumo, e a limitar as receitas extraordinárias e os lucros excessivos das empresas que produzem electricidade, os ministros da Energia da União Europeia vão aproveitar a reunião extraordinária do Conselho desta sexta-feira para iniciar a discussão sobre novas medidas de emergência para suster a subida dos preços, desta vez direccionadas ao sector do gás.