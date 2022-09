Governo garante que salário mínimo não perde poder de compra em 2023

Acordo de rendimentos não se compromete com um valor para 2023, mas assume que aumento deve assegurar um “diferencial adicional” para compensar a inflação e prevê um aumento médio anual dos salários de 4,8% até 2026.

O Governo não revelou qual será o valor do salário mínimo nacional em 2023, mas assegura que os trabalhadores a receber a remuneração mínima não vão perder poder de compra no próximo ano. A garantia foi deixada pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que na quarta-feira apresentou aos parceiros sociais uma proposta de Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade.