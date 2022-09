Ela por Ela ou o poder das mulheres na música no movimento Sou Quarteira

No Dia Mundial da Música, 1 de Outubro, o algarvio Bairro da Abelheira (Quarteira) será palco de um concerto só de mulheres. Com Nenny, Kady e Batukadeiras X, entre outras.

Entre os muitos concertos e espectáculos musicais agendados para o próximo Dia Mundial da Música, 1 de Outubro, o movimento Sou Quarteira anuncia um com a particularidade de ser integralmente composto por artistas mulheres. Chamou-lhe Ela por Ela e conta com nomes de projecção internacional, como os de Nenny, Kady ou as Batukadeiras X, que acompanharam Madonna na digressão de Madame X (daí o X acrescentado ao seu nome). Além delas, participam no festival Ela por Ela, que terá lugar no Bairro da Abelheira (Quarteira), a DJ San Farafina, as artistas locais Isa de Brito e Alícia Rosa, que actuarão a convite das Batukadeiras; e Nayela, Soluna e Éllàh, todas elas convidadas de Kady.

Foto Batukadeiras X DR

Além da música, que começa às 19h40 com as Batukadeiras X, seguindo-se-lhes Kady às 20h40, Nenny às 22h e a DJ San Farafina às 23h20, o programa deste festival conta ainda, segunda a organização, “com uma área dedicada ao empoderamento feminino, com o Programa de liderança Feminina, direccionado às futuras gerações de Quarteira, através de um workshop feito em colaboração com a associação Girls For Girls Portugal”. Criado por Naomi Guerreiro, Inês Oliveira, Dino D’Santiago e Miguel Jacinto, o movimento Sou Quarteira (que trabalha em parceria com a Câmara Municipal de Loulé) pretende, nesta sua edição, “além de celebrar Quarteira num dos seus bairros mais genuínos, com as suas gentes e todos os seus visitantes, pretende também alertar e sensibilizar para o paradigma cultural que se vive nos dias de hoje, combatendo a falta de espaço dado às artistas femininas”, com o objectivo de “desenvolver e apresentar propostas de entretenimento solidário e redefinir formas de crescimento no contexto de um bairro multifacetado e multicultural. Levar Quarteira ao Mundo e trazer Quarteira ao Mundo.”

Foto DJ San Farafina DR

Nenny, cantora, compositora e rapper portuguesa de ascendência cabo-verdiana, que tem conquistado o mundo e soma milhões de visualizações no YouTube, “trará consigo um repertório que certamente passará desde o seu EP de estreia até ao seu mais recente single Mar Azul”. Kady, cabo-verdiana nascida em 1987 na Cidade da Praia e filha de uma das fundadoras do grupo Simentera, a cantora (e professora) Terezinha Araújo, inclui no seu concerto três convidadas, que a organização descreve como “artistas emergentes”: “Nayela, cantora-compositora e multi-instrumentalista angolana, nascida em Bruxelas, que combina na sua música, sem esforço, vulnerabilidade e nostalgia; Soluna, uma artista afro-latina sediada em Lisboa cujo potente som é uma mistura dos estilos pop afro e latino; e Éllàh, natural de Cabo Verde, que entre tantos projectos já foi back vocals da rainha da Pop, Madonna, e que a solo traz a raiz da música tradicional com mistura das diferentes sonoridades urbanas contemporâneas.” Quanto às Batukadeiras X, convidaram Isa de Brito e Alícia Rosa, artistas locais que recentemente figuraram no disco À Moda Quarteirense.

Ela por Ela decorre, diz a Organização, “no âmbito dos 30 anos do Programa Especial de Realojamento, com o intuito de envolver toda a comunidade e as associações locais”.