Telescópios espaciais mostram imagens do impacto da sonda no asteróide

Há duas novas visões do impacto da sonda no asteróide: são as dos telescópios espaciais James Webb e Hubble. E há aqui também uma estreia – pela primeira vez, o Webb e o Hubble foram usados simultaneamente para observarem o mesmo alvo, nota em comunicado a Agência Espacial Europeia (ESA).

A colisão propositada da DART na pequena lua Dimorphos, que gira à volta do asteróide Didymos, aconteceu nos primeiros minutos desta terça-feira e fez parte do primeiro teste espacial de defesa planetária.

Agora, juntas, as observações dos telescópios Webb e Hubble permitirão aos cientistas ter mais elementos para conhecer a superfície de Dimorphos, qual foi a quantidade de material ejectado pela colisão, e quão rápido foi ejectado. Toda esta informação pode assim ajudar a entender se o impacto da sonda no asteróide conseguiu modificar a sua órbita.

Do Webb, temos observações do local do impacto antes da colisão e das horas seguintes. Já do Hubble temos observações de Dimorphos pouco antes do embate e logo minutos após a colisão. Ambos continuarão a monitorizar a pequena lua nos próximos tempos.

Foto Imagens tiradas pelo telescópio espacial Hubble desde 22 minutos após o impacto até oito horas depois NASA/ESA/Jian-Yang Li/Alyssa Pagan

A sonda DART – de “Double Asteroid Redirection Test” – é um veículo da NASA desenvolvido com o objectivo de preparar a defesa planetária antes que se detecte um objecto que possa colidir na Terra e que possa causar grandes danos. Nesta terça-feira, com o impacto no corpo celeste, testou-se o método “deflexão de impacto cinético”, ou seja, tentou demonstrar-se que um potencial asteróide que cause danos na Terra pode ser deflectido (ou seja, desviado) através da colisão intencional de uma sonda.

O alvo desta missão estava a 11,5 milhões de quilómetros de nós e foi um sistema binário de asteróides. É composto pelo asteróide Didymos, com 780 metros de diâmetro, e pela sua lua Dimorphos, que tem 160 metros de tamanho. Por agora, este sistema não é considerado um perigo imediato para a Terra. Aliás, vale a pena destaca que a DART foi “apenas” um teste de defesa planetária.

Para se saber se a colisão causou mesmo um ligeiro desvio da órbita de Dimorphos e, consequentemente, do asteróide maior que orbita, cientistas vão tentar responder a essa questão através de dados de telescópios no espaço (como o Webb e o Hubble) e na Terra. A confirmação (ou não) do desvio será uma informação que aguadaremos nos próximos tempos.

Mas esses dados não são suficientes. Para se ter uma visão mais detalhada do impacto será lançada a missão Hera, da ESA, em 2024, que tem a participação de cientistas e empresas portuguesas.