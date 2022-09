Pub inglês corta na factura da electricidade com noites à luz das velas

Com a conta da electricidade a disparar um pouco por toda a Europa, não faltam sugestões para cortar nos consumos e poupar na factura no final do mês. Em Camelford, uma pequena vila no norte da Cornualha, no Reino Unido, um pub decidiu recorrer a uma velha medida: todas as segundas-feiras são agora de noite à luz das velas.

“Romântico, não é?”, reage Paul Parkinson, técnico de gás e cliente do Masons Arms há quase 20 anos, em declarações ao Guardian. “É como voltar ao século XVIII”, compara. “É relaxante. Toda a gente está a debater-se neste momento e se esta é uma forma de manter este tipo de lugares a funcionar, então sou totalmente a favor.”

Ao entrar, “parecia um pouco estranho”, confessam Jayne e Chris Meadway, turistas naturais de Gosport, no Hampshire. “Mas quando nos habituamos, a luz das velas realça o carácter do espaço, as formas na cantaria”, diz Jayne ao jornal britânico. “Acho adorável.”

Os senhorios, Katy Chawner-Woods e Alan Woods, tiveram a ideia depois de receberem a factura de Agosto: 2574 libras, mais do dobro da conta de electricidade do mesmo mês no ano passado (1172 libras; cerca de 2884 e 1314 euros, respectivamente). “Estava a lamentar-me e um dos clientes habituais disse: ‘Devias voltar a como estava quando o pub abriu em 1753'”, recorda Katy ao Guardian.

Em vez de cortarem no menu ou no horário, decidiram “experimentar algo diferente” e, garante, “parece estar a funcionar”. “As pessoas dizem-nos que a sensação é a de estar num velho bar acolhedor. Parece mudar um pouco a forma como se comportam: não se vêem tantas pessoas nos telemóveis. Toda a gente está a gostar de conversar uns com os outros à luz das velas.”

Foto A ideia inspira-se no cenário que existiria quando o bar abriu, em 1753 DR

Foto Este Outono, as segundas-feiras são sempre às luz das velas DR

No final do Verão, recorda o jornal, a indústria britânica de espaços nocturnos alertava para o risco de falência de muitos espaços, devido ao aumento dos preços, caso não recebessem apoio estatal. Entretanto, o novo governo britânico anunciou limites ao preço da electricidade pago pelas empresas e o congelamento dos impostos sobre a cerveja e o vinho, o que terá aliviado as preocupações do sector.

No entanto, Alan Woods aponta outros custos, como o preço dos produtos, que está “a subir imenso”. “Não podemos continuar a passá-lo ao cliente, temos de o engolir.”