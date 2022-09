Cerca de 40% das turmas não recebem fruta gratuita. Desconhecimento de fundos explica acesso reduzido

Cerca de 40% das turmas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico ainda não têm acesso a fruta gratuita nas escolas. Esta é uma das conclusões do relatório relativo à iniciativa “Heróis da Fruta”, que apresenta os resultados obtidos no último ano lectivo, publicado esta segunda-feira. O valor pode justificar-se pelo desconhecimento da existência fundos ou outros mecanismos, como o Regime Europeu de Fruta Escolar, que permitem o acesso a fruta gratuita nas escolas, como refere, ao PÚBLICO, Raquel Martins, nutricionista e investigadora do Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) — que integra o projecto.