IL quer rever lei da descentralização para dar mais autonomia e poder de decisão às câmaras

A Iniciativa Liberal (IL) pretende rever a lei de 2018 que regula a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais de modo a dar-lhes mais autonomia. O anúncio foi feito por João Cotrim de Figueiredo no final de uma visita a uma fundação de cariz sociocultural que actua nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal, a Fundação Lapa do Lobo.