Não, a luta das mulheres no Irão não é sobre o hijab

As mulheres lutam pelo seu direito, individual e colectivo, a fazerem o que entenderem com o hijab . É essa liberdade que é tão difícil de conquistar e que parece ser difícil de entender.

É sempre um momento arrepiante assistir à luta das mulheres pelos seus direitos e pela sua liberdade contra regimes que insistem em negá-los. Está a acontecer agora no Irão e, com menor expressão, tem acontecido no Afeganistão.