A nova Benetton de Andrea Incontri levou cor à cinzenta Milão

O novo director criativo da consagrada marca italiana propôs-se reflectir sobre “o que é ser saudável hoje?”, ao revisitar as pedras angulares da assinatura da Benetton, mas revestindo-as de um novo fôlego.

O domingo amanhece cinzento em Milão e, numa das principais avenidas de comércio da capital financeira de Itália, há uma aglomeração de cor à porta do número 19. É aqui a casa da United Colors of Benetton na cidade, dizem-nos. A loja “bandeira” está despida de tudo o que é comum num espaço destes: os manequins ou os cabides com roupa deram lugar a uma passerelle onde, dentro de momentos, Andrea Incontri, o recém chegado director criativo, dá início a um novo capítulo para a consagrada marca.