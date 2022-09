O quiet quitting não é apenas mais uma moda das redes sociais. É reacção à precariedade

Não é trabalhar menos, é fazer o que está no contrato e dentro do horário contratualizado. O quiet quitting surge como reacção à precariedade laboral e é mais um sintoma da mudança na forma como nos posicionamos perante o trabalho. E sim, começa a provocar dores de cabeça aos empregadores.

O fenómeno começou na China e propagou-se à velocidade da luz através de redes como o TikTok: chama-se quiet quitting, no que poderá ser traduzido por uma recusa dos trabalhadores fazerem nem mais nem menos do que aquilo para que são pagos e dentro do horário legalmente contratualizado. E, segundo jornais como o circunspecto Wall Street Journal, esta espécie de greve de zelo está a provocar violentas dores de cabeça aos empregadores um pouco por todo o lado.