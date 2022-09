Governo mais perto de ir além do previsto no corte do défice em 2022

Pela primeira vez nas últimas décadas, as contas públicas portuguesas registaram um saldo positivo num primeiro semestre, reforçando os indícios de que o Governo possa estar a ir além das suas próprias metas na contracção do défice orçamental.

A meio do ano, aumentam as probabilidades de o Governo, em ano de crise, cortar mais o défice do que aquilo que estava previsto. Apenas um saldo negativo de mais de 5000 milhões de euros no segundo semestre de 2022 poderá evitar esse cenário.