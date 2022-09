Investigação em cancro da próstata vence prémio de inovação da Liga Portuguesa contra o Cancro

O projecto vencedor quer utilizar modelos 3D para estudar a resistência a um dos fármacos mais utilizados no tratamento do cancro da próstata.

O cancro da próstata é a segunda maior causa de morte oncológica entre homens e um dos fármacos utilizados no seu tratamento pode estar a encontrar resistência – e a não actuar. O projecto desenvolvido por Ana Luísa Teixeira, do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto), quer encontrar formas de o contrariar. Agora tem uma ajuda: ganhou o prémio Liga Inovação, no valor de 5000 euros para apoiar o desenvolvimento do projecto.

A iniciativa do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) enquadra-se no Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Oncologia, um evento que tem agora a sua quarta edição e que tem sido ponto de encontro entre investigadores na área da oncologia.

Além de juntar vários jovens cientistas neste campo da saúde, são também distinguidos os três melhores trabalhos científicos submetidos a este encontro. Ao prémio de inovação, junta-se o de melhor comunicação oral e o de melhor e-poster.

Foto Ana Luísa Teixeira, vencedora do prémio Liga Inovação DR

Este ano, com 120 trabalhos a concurso, os temas centraram-se nas áreas das nanopartículas, biomarcados e de culturas 3D. E é precisamente neste último que se enquadra o trabalho de Ana Luísa Teixeira. A investigadora quer identificar os mecanismos que permitem a determinados tipos de cancros da próstata resistir a fármacos com enzalutamida (com o nome comercial Xtandi) e, a partir daqui, perceber se existem sinais biológicos que possam prever esta resistência – e, assim, permitir a indicação de outro medicamento ou tratamento.

Para isso vai usar precisamente modelos 3D que permitirão mimetizar o comportamento de tumores resistentes à enzalutamida – e assim criar um cenário similar ao que acontece dentro do nosso corpo.

O apoio da secção nortenha da LPCC insere-se numa política abrangente de financiamento da investigação em oncologia. De acordo com o núcleo, são atribuídos 168 mil euros por ano a bolsas de investigação científica.

O encontro de jovens investigadores, que decorreu este sábado na sede do Núcleo Regional Norte da LPCC, no Porto, fica marcado pela apresentação dos trabalhos em curso de investigadores de todo o país, além da entrega dos prémios no final deste evento.