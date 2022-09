Uma antiga (e desconhecida) lua de Saturno ajuda a explicar a juventude dos anéis

Tem, por certo, a imagem de Saturno na cabeça. Sabe a razão para este planeta ter a inclinação que está a ver ou a imaginar? E porque tem uns anéis bem mais jovens que ele? Um novo estudo publicado esta semana na revista científica Science sugere que a existência de uma antiga lua deste planeta contribuiu para que a inclinação de Saturno seja maior do que se conseguia explicar até agora. Mais: a destruição dessa lua ajuda a esclarecer porque os anéis do planeta são mais jovens do que se julgava. No fundo, este trabalho permite que peças se encaixem melhor no puzzle sobre mistérios saturnianos.