Morreu a escritora Hilary Mantel

Hilary Mantel, a escritora britânica duas vezes vencedora do Man Booker Prize, morreu aos 70 anos, de forma súbita. A morte de Mantel foi anunciada pela sua editora, HarperCollins, que fez saber numa declaração que a autora da trilogia dedicada a Thomas Cromwell “morreu subitamente mas de forma pacífica ontem, rodeada da família mais próxima e de amigos”.

Ao comunicado, acrescentam: “Hilary Mantel foi uma das maiores romancistas inglesas deste século e as suas obras são considerados clássicos modernos. Sentiremos muita a sua falta”.

Natural de uma pequena povoação em Norfolk, na Inglaterra, onde nasceu a 6 de Junho de 1952, Hilary Mary Mantel viveu no Botswana e na Arábia Saudita. De regresso a Inglaterra, ganhou notoriedade com a trilogia Wolf Hall Wolf, de que fazem parte os romances Wolf Hall (2009), O Livro Negro (2012) e O Espelho e a Luz (2020) — todos publicados em Portugal pela editora Presença. Desses, Wolf Hall e O Livro Negro valeram-lhe o Booker, em 2009 e em 2012, respectivamente. Com eles conseguiu também o aplauso da crítica e dos leitores, de tal forma que em 2014 foi tornada dama pela Rainha Isabel II.

“Só me tornei um romancista porque pensei que tinha desperdiçado a minha oportunidade de me tornar historiadora”, disse numa entrevista à Paris Review.

Hilary Mantel começou a publicar em 1985, tendo na sua carreira escrito romance, contos e ensaios, mas foi no romance histórico que se destacou, tendo sido um dos autores que mais trabalharam para elevar o género. Até ao momento, a trilogia está traduzida em 41 países.