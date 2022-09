PSP e Programa 100% Cool premeiam condutores com zero álcool no sangue

O programa 100% Cool em parceria com a Polícia de Segurança Pública vai premiar esta quinta-feira, dia 22 de Setembro, condutores que apresentem 0,0g/L de taxa de álcool no sangue. A iniciativa surge no âmbito da celebração dos 20 anos do programa e no contexto do Dia Europeu sem Carros. A operação ocorre a partir das 21h30 no centro de Lisboa.

A operação de fiscalização promove uma adopção de comportamentos responsáveis ao volante, sensibilizando para a importância de não misturar álcool e condução. Em comunicado à imprensa, João Vargas, secretário-geral da ANEBE – Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas –, manifesta a sua felicidade “por celebrar 20 anos de actividade 100% Cool e por premiar comportamentos seguros”.

Segundo a nota, “este evento tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e insere-se na Semana Europeia da Mobilidade sendo que, para além de promover a condução sem álcool, também foca na mobilidade sustentável e no uso de transportes públicos para deslocações lúdicas, nocturnas ou de lazer”.

A iniciativa 100% Cool da ANEBE nasceu em 2002 com o objectivo de combater a sinistralidade rodoviária ligada ao álcool e conta com o apoio institucional da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, da Câmara Municipal de Lisboa, do Fórum Nacional Álcool e Saúde e ainda com o contributo de sete parceiros.