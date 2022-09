Vai a UE ajudar a criar um problema de bitola em Portugal?

Bruxelas quer que as linhas novas sejam construídas em bitola europeia, o que poderá alterar o projecto da linha de alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo.

A Comissão Europeia apresentou uma proposta para acelerar a migração da bitola na Península Ibérica e na Finlândia, onde a distância entre carris é diferente do padrão europeu em vigor na quase totalidade do continente. Mas fará sentido o custo-benefício desta transição tendo em conta que já existe tecnologia para ultrapassar as diferentes bitolas e são elevados os custos para adaptar infra-estruturas e material circulante? E não corre a linha de alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo o risco de se tornar numa ilha à parte da restante rede ferroviária nacional? Perguntas a que respondemos neste episódio.

