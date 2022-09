Quinta na TV: Leone e o regresso da Superdotada entre Billie Holiday e Albano Jerónimo

CINEMA

Lost In Translation - O Amor É Um Lugar Estranho

AMC, 18h18

Bob Harris (Bill Murray) e Charlotte (Scarlett Johansson) são dois americanos em Tóquio. Ele é uma estrela de cinema que perdeu o brilho e está a atravessar uma crise de meia-idade. Ela é uma jovem a reboque do marido, um fotógrafo viciado no trabalho (Giovanni Ribisi). Os caminhos de Bob e Charlotte cruzam-se por acaso, numa noite de insónia, no bar do hotel. Nomeado para quatro Óscares, o filme ganhou um pelo argumento original, da autoria da também realizadora Sofia Coppola.

Estados Unidos vs Billie Holiday

Nos Studios, 21h15

Nos anos 1940, Billie Holiday já era tão icónica e influente que as autoridades tentaram a todo o custo proibi-la de cantar Strange fruit, que mencionava os linchamentos dos negros que ainda aconteciam nos EUA e dava força ao activismo anti-racista. Mas Billie nascera com um espírito livre e não estava disposta a ceder.

Um drama biográfico escrito por Suzan-Lori Parks e realizado por Lee Daniels, com base num livro de Johann Hari. Pela sua prestação no papel titular, a cantora Andra Day recebeu o Globo de Ouro de melhor actriz e uma nomeação para o Óscar na mesma categoria.

Julie e Julia

Hollywood, 21h30

Nos finais dos anos 1940, Julia Child editou um livro de gastronomia que se transformou num fenómeno de popularidade nos EUA. Décadas mais tarde, em Nova Iorque, Julie Powell está em crise e, ao encontrar o famoso livro, decide iniciar o projecto Julie/Julia: num ano, vai testar as 524 receitas e publicar o resultado num blogue.

Realizado por Nora Ephron e protagonizado por Amy Adams e Meryl Streep (que, por este papel, foi mais uma vez nomeada para o Óscar de melhor actriz), o filme inspira-se na autobiografia de Powell.

SÉRIES

Superdotada

AXN, 22h

Estreia da segunda temporada da série criminal franco-belga. A trama segue Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), uma mãe solteira em dificuldades que passa de empregada de limpeza a consultora da polícia, no momento em que é descoberto o seu QI muito acima da média – ao nível de Einstein ou Stephen Hawking. O primeiro dos oito novos episódios – emitidos semanalmente – passa-se num centro comercial, onde é encontrado o corpo de uma vendedora de sapatos.

Nurses

Fox Life, 23h10

A segunda ronda do drama médico canadiano abre com Mil batalhas, um episódio habitado por uma vítima de abuso, um chef famoso, percevejos e alguma faísca amorosa. É exemplar da diversidade de situações com que se deparam os cinco jovens enfermeiros do serviço de urgência que protagonizam a série. Os dez novos episódios são debitados à quinta-feira.

DOCUMENTÁRIOS

A Senhora Dona Amélia

RTP2, 11h47

Documentário de Paula Castelar e Laurent Filipe sobre a vida de Amélia Rey Colaço (1898-1990), encenadora, actriz e uma das figuras mais marcantes do teatro português. Criou com o marido, Robles Monteiro, também ele actor e encenador, a emblemática Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro.

Sergio Leone: Uma América Lendária

RTP2, 23h09

Mais de meio século volvido após a estreia do lendário Aconteceu no Oeste, o documentário de Jean-François Giré deteve-se sobre o incrível destino de um homem cuja vida foi dedicada ao cinema, à amizade e à família.

Nascido nos primeiros dias do fascismo na Itália, em 1929, filho de um cineasta e de uma actriz, Sergio Leone abraçou o cinema após a II Guerra Mundial e testemunhou a ascensão do neo-realismo antes de reinterpretar a influência americana, no que se tornou uma verdadeira revolução estética do género – o western spaghetti.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 1h08

O jornalista Vítor Gonçalves fala com Albano Jerónimo sobre a sua carreira e, em particular, sobre as suas mais recentes aparições no teatro, em séries e no cinema. Neste campo, destaca-se Restos do Vento, o filme de Tiago Guedes que chega nesta quinta-feira às salas. O actor alinha no elenco, ao lado de outros como Nuno Lopes, Isabel Abreu, Gonçalo Waddington, João Pedro Vaz ou Leonor Vasconcelos.