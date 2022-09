Um mundo ainda mais perigoso

Visto do Ocidente, o discurso desta quarta-feira de Vladimir Putin tem tanto de patético como de sinistro. Patético, porque expôs aos olhos de todos um tirano a reagir à derrota das suas mais elementares convicções e das suas mais profundas certezas com a arrogância do vencedor. Sinistro, porque o seu fracasso fez dele uma fera acossada e elevou as suas ameaças ao mundo para a fasquia da guerra nuclear. Podemos rir de satisfação com o lado patético que resulta das contra-ofensivas da Ucrânia, da unidade do Ocidente, das fragilidades da Rússia ou da evidente superioridade da tecnologia militar da Europa e dos Estados Unidos. Mas devemos ficar extremamente preocupados com o caminho que Putin abriu para o recurso ao seu arsenal nuclear.