Regina Pessoa assina a imagem do festival de cinema Clermont-Ferrand 2023

A ilustradora e realizadora de cinema de animação portuguesa Regina Pessoa é a responsável pela imagem da 45.ª edição do festival de curtas-metragens Clermont-Ferrand, na região francesa de Auvérnia-Ródano-Alpes, que decorrerá entre 27 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2023. É considerado um dos eventos mais importantes na área das curtas-metragens e o segundo maior festival de cinema em França a seguir a Cannes.

Regina Pessoa, que em 2021 foi considerada a terceira melhor realizadora de curtas-metragens de animação dos últimos 25 anos pelo Animac - Festival Internacional de Cinema de Animação da Catalunha, já era próxima do festival francês. No ano passado integrou o júri, ao lado de Yassine Qnia, Olivier Broche e Vincent Maël Cardona.

“No meu trabalho, gosto de desenvolver imagens que talvez pareçam simples, mas que podem ser lidas a vários níveis e que não são absorvidas só pelo primeiro olhar. Gosto também de pegar em pessoas e cenários que revelem um mundo interior simultaneamente fascinante e perturbador”, disse a realizadora a propósito do cartaz que fez para ser a cara da edição de 2023.

Foto Cartaz do festival Regina Pessoa

“A minha abordagem à composição foi influenciada por vários factores: alguns relacionados com um lado pessoal, uns vindos de paisagens à volta do festival e outros estimulados pelo mundo em que vivemos”, acrescentou. O cartaz pode ser comprado na loja online do site oficial do festival.

Regina Pessoa nasceu em 1969 em Coimbra e formou-se no curso de Pintura da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Começou a trabalhar como animadora nos filmes de Abi Feijó, outro nome-chave do cinema de animação português e europeu, e, em 1999, realizou e animou o seu primeiro filme, A Noite.

É autora, entre outros títulos, das curtas-metragens História Trágica com Final Feliz (2005), Kali, o Pequeno Vampiro (2014) ou Tomás, A Contabilidade dos Dias (2019), este último galardoado, em 2020, com um Annie Award, em Los Angeles, uma espécie de prémio alternativo à estatueta de Hollywood para o universo da animação. Os seus filmes foram distinguidos com mais de 150 prémios. Desde 2018 que pertence à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.