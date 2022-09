“Ruído branco” a afogar um filme simpático

Com tanta coisa interessante que se podia (pode) dizer a propósito da segunda longa da actriz Olivia Wilde depois de Booksmart, toda a gente preferiu debruçar-se sobre as intriguinhas de bastidores que parecem ter posto Wilde e a sua actriz principal, Florence Pugh, de candeias às avessas, mais o facto da realizadora estar a dirigir o namorado Harry Styles (dos One Direction) e que atingiram o seu píncaro na “tabloidização” da estreia de Não te Preocupes Querida no Festival de Veneza.