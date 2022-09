Harry Styles parece cuspir sobre Chris Pine durante a antestreia de Não Te Preocupes Querida

A festa da antestreia do filme de Olivia Wilde, Não Te Preocupes Querida, não podia estar a correr pior no Festival de Veneza. Depois de terem vindo a lume vários mal-estares entre a equipa, nomeadamente com pagamentos e o facto de Harry Styles ser namorado da realizadora (dizem as más-línguas que foi escolhido para um papel por essa única razão, mas os dois ter-se-ão conhecido já durante o projecto), um aparente incidente durante o visionamento do filme colocou as redes sociais a criar teorias sobre a relação entre Styles e o actor Chris Pine (o James T. Kirk do filme Star Trek de 2009)​.

Pine, que durante a conferência de imprensa revelara um comportamento distante e ausente, está sentado ao lado de Olivia Wilde quando Styles aparece e, enquanto se movimenta para ocupar a cadeira vaga ao seu lado, parece cuspir sobre o colega de elenco. Instantaneamente, Pine olha para baixo, pára de aplaudir e respira fundo, para depois voltar a sorrir e recostar-se na cadeira. Já Styles, senta-se e trata de compor a postura, ao mesmo tempo que a namorada, a um lugar de distância, não tem qualquer reacção ao momento: continua a sorrir e a aplaudir.

As redes sociais não perdoaram e dissecaram o momento até à exaustão, mostrando o incidente de todos os ângulos possíveis. Resta saber se haverá desenvolvimentos ou se se tratou de apenas uma brincadeira entre os dois.

Harry Styles, que deslumbrou quando se apresentou com uma escolha saída da colecção HA HA HA da Gucci, inspirada nos anos 70, protagonizou ainda outro momento viral, quando, no fim do visionamento, beijou o actor Nick Kroll na boca.