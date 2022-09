Obras de Machado de Assis, Guimarães Rosa, Drummond e Braga n’ Os Melhores Deles Todos

dr/Arquivo Nacional do Brasil

A nova colecção da Tinta-da-china dedicada à literatura brasileira, e coordenada por Abel Barros Baptista e Clara Rowland, inicia-se com o romance Memorial de Aires . Mas o seu grande trunfo são dois livros de Guimarães Rosa inéditos em Portugal.

É com Memorial de Aires, o último romance de Machado de Assis, publicado no Brasil em 1908, ano da morte do escritor brasileiro, que se inicia a nova colecção da Tinta-da-china, Os Melhores Deles Todos, dirigida por Abel Barros Baptista e Clara Rowland.