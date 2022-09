Chegou o Outono e o conflito da água com Espanha está à vista

Os agricultores que têm as suas explorações na chamada “Horta da Europa” em Espanha estão confrontados com a escassez crescente de recursos hídricos para regar 3,8 milhões de hectares de regadio e sustentar o seu modelo pecuário com dezenas de milhões de bovinos, porcos e aves, concentrados em mega explorações.

Afectados pela escassez de água, milhares de agricultores espanhóis levaram esta segunda-feira os seus tractores para o centro da cidade de Leão. Os manifestantes, vindos das regiões de Salamanca, Zamora e Leão, exigem travar o volume de água que está destinado a Portugal, nos termos da Convenção de Albufeira. Porém, os protestos não se limitam nem aos agricultores nem ao Norte da Península Ibérica: há já muitos que reclamam por uma revisão que actualize o acordo que serve para gerir os rios partilhados por Espanha e Portugal.

Dados publicados pelo Ministério da Transição Ecológica (Miteco) no início de Setembro referem que actualmente a reserva hídrica em Espanha é de 19.209 hectómetros cúbicos (um hectómetro equivale a 100 metros) quando tem capacidade para armazenar 56.136 hm3.

E o Outono que está a chegar não traz boas notícias. A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) prevê que no trimestre de Outubro a Dezembro “terá temperaturas acima do normal e haverá menos chuva”. As consequências de um cenário que apresenta contornos dramáticos já se fazem sentir em território espanhol.

Em Espanha as reservas hídricas estão em 34,2% da sua capacidade máxima e em Portugal o volume armazenado é 53,69%.

Foto A Convenção de Albufeira é um tratado internacional que regula a transferência água de Espanha com Portugal através dos rios internacionais Nelson Garrido

“Se nos tiram a água, tiram-nos o pão”

Esta segunda-feira, os agricultores espanhóis das regiões de Salamanca, Zamora e Leão deixaram claro que querem travar o envio de 400 hm3 de água para Portugal através do rio Douro, uma operação iniciada na passada semana e que vai decorrer até dia 30 de Setembro. Cerca de 3000 pessoas concentraram-se com mais de 300 tractores na cidade de Leão para exigir alterações ao acordado no âmbito da Convenção de Albufeira, em vigor desde o dia 17 de Janeiro de 2000, para que seja reduzido o volume de água a enviar para Portugal através do rio Douro.

O mal-estar gerado nos agricultores de Salamanca, Zamora e Leão está associado ao envio de 400 hm3 para Portugal no espaço de apenas duas semanas a terminar no dia 30 de Setembro. Esta decisão alimentou uma das palavras de ordem mais ouvidas na concentração: “Se nos tiram a água, tiram-nos o pão”, expressão de revolta depois de os agricultores terem recebido a informação que a transferência de água se destinava à produção de energia hidroeléctrica nas barragens instaladas no troço português do rio Douro, opção que colocou em risco as culturas de regadio no próximo ano.

A Convenção de Albufeira é um tratado internacional que regula a transferência de água de Espanha com Portugal através dos rios internacionais que obriga o país vizinho a enviar anualmente 3700 hm3 no rio Minho, 7300 no rio Douro, 2700 hm3 no rio Tejo e 600 hm3 no rio Guadiana. No total, o país vizinho está obrigado a transferir em anos normais 14.300 hm3.

O acordo de partilha de águas e distribuição de caudais tem volumes acordados para serem enviados ao longo dos quatro trimestres do ano. Assim, e segundo a informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o país vizinho tem de lançar 570 hm3 no rio Douro e 130 hm3 no rio Tejo, a partir de 1 de Julho e até 30 de Setembro.

Foto “O desafio não é a seca, mas a escassez” PR/Arquivo

“Não à transferência para Portugal” foi outra das palavras de ordem mais ouvida na concentração que várias associações de regantes das regiões de Zamora, Salamanca e León, realizaram em Léon. Os dirigentes das várias associações de regantes, agricultores e produtores de gado não pouparam nas críticas e reclamações à vice-presidente e ministra da Transição Ecológica e Desafio Demográfico, Teresa Ribera, deixando claro o sentido da sua reivindicação: ‘Não à transferência para Portugal. Água + juventude = futuro”.

Alguns dos manifestantes pediram a demissão de Teresa Ribera, se esta não der acolhimento às reivindicações dos agricultores que se sentem lesados pelo envio de água para Portugal, e que passam por não permitir mais descargas para o Douro. O dirigente da Associação de Regantes do Páramo Bajo deixou claro: “Queremos o diálogo, mas se a ministra não dialogar, vamos usar a força, de outra forma...”

A descarga de 400 hm3 deixará a albufeira Almendro, a terceira com maior capacidade em Espanha, num nível historicamente baixo. No momento em que as águas começaram a ser libertadas tinha uma reserva de apenas 861 hm3. Vai ficar com cerca de metade deste valor.

O exemplo do golfe Quando se fala em escassez de água e do uso e abuso deste recurso é inevitável recorrer a um exemplo elucidativo que vem de Andaluzia onde estão instalados 109 campos de golfe que representam um quarto do total nacional. Um metro quadrado de espaço arrelvado num campo de golfe consome entre 1500 a 2000 litros de água por ano em regiões secas como a Andaluzia. De tal forma que um campo de golfe de 18 buracos consome o equivalente a uma população entre 10.000 e 15.000 habitantes, segundo o cálculo oferecido por Santiago Martín Barajas, engenheiro agrónomo e ambientalista andaluz. Os 109 campos de golfe “gastam o mesmo que uma população de mais de um milhão de pessoas por ano” realça. O relatório dos Planos Hidrológicos espanhóis 2022-2027, revela que o golfe consome cerca de 2% do consumo total de água na Andaluzia na “mais importante concentração de campos de golfe do mundo”, diz ainda o documento.

Problemas pela água do Tejo

Para cumprir o acordo de Albufeira mais a Sul, na bacia hidrográfica do Tejo, as autoridades espanholas estão a efectuar descargas de 126 hm3 de caudal a partir das barragens de Alcântara e Cedillo, na Extremadura.

Os caudais que estão a ser transferidos no rio Tejo também geram apreensões na população da cidade de Cáceres. O presidente do Ayuntamiento, Luis Salaya, já garantiu aos seus munícipes que o envio de água não colocará em risco o abastecimento público nesta cidade espanhola.

Segundo adiantou, terá sido garantido pelos responsáveis da Confederação Hidrográfica do Tejo (CHT) que o nível da albufeira de Alcântara não descerá abaixo dos 194 metros acima do nível do mar, cota mínima que permite o funcionamento das bombas de captação de água destinada ao abastecimento das populações. Neste momento, a cota da albufeira está nos 195 metros acima do nível do mar.

Faustino Sutil, subdelegado do Governo espanhol, salientou que o secretário de Estado do Ambiente, Hugo Morán, pretende reunir com as associações de regantes para analisar possíveis alterações à Convenção de Albufeira, tendo em conta as alterações climáticas que alteraram substancialmente as reservas de água nos últimos anos. “Talvez este ano de seca se tenham detectado pontos a rever” no acordo com Portugal, explicou Sutil.

O desafio

O “Acordo de cooperação para a protecção e uso sustentável das águas das bacias hidrográficas hispano-portuguesas” (Convenção de Albufeira) foi assinado numa altura em que a região de Leão e as áreas de irrigação estavam muito longe dos actuais 100.000 hectares dedicados ao consumo de água desses recursos.

Neste momento, Espanha está a regar 3,8 milhões de hectares e os níveis das principais bacias hidrográficas em relação à sua capacidade total são os seguintes: o Guadalquivir é de 22%; o Guadiana, com 24,5%; o Tejo, em 37,7%; o Douro, com 37,8%, e o Ebro, com 43,3%.

“O desafio não é a seca, mas a escassez”, observa Rafael Seiz, responsável pelo programa Água do World Wildlife Fund (WWF), frisando que “a diferença entre a seca natural e a escassez é muito ilustrativa do desequilíbrio entre oferta e a procura de água”. “A Espanha usa mais água por ano do que a França, Portugal, Grécia ou Itália, e também do que a Alemanha e três quartos para a agricultura, grande consumidora de água.”

Jaime Martínez Valderrama, investigador no Instituto Multidisciplinar de Estudos do Ambiente da Universidade de Alicante, refere que “é extremamente urgente mudar o modelo de relação que temos com a água. Falta água porque consumimos muita água, muito mais do que temos.”