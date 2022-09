Republicanos britânicos prevêem “crescimento rápido” do movimento antimonarquia no pós-Isabel II

A morte de Isabel II, no passado dia 8, relançou a discussão sobre os méritos e os deméritos da monarquia constitucional no Reino Unido. Ainda que as sondagens continuem a mostrar que o apoio a este sistema de governo é maioritário entre a população, para várias gerações de britânicos, em grande medida por causa do seu longo e estável reinado, a rainha confundia-se com a própria instituição.