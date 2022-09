PÚBLICO desenvolve parceria com Lupa para a cobertura das eleições no Brasil

Jornal PÚBLICO desenvolve parceria com a Lupa, um dos principais portais de verificação de factos no Brasil, com uma vasta experiência no acompanhamento dos principais eventos políticos do país.

O jornal PÚBLICO vai trabalhar em conjunto com a agência Lupa durante a campanha para as eleições do Brasil. O principal objectivo desta parceria passa por combater a desinformação relacionada com a eleição para o próximo Presidente do Brasil.

No âmbito desta colaboração, os leitores do PÚBLICO terão, todas as semanas, acesso a uma selecção de informações verificadas pelos jornalistas da Lupa sobre as eleições no Brasil. Os textos serão publicados a cada sexta-feira e o projecto estende-se até à segunda volta das eleições, marcada para dia 30 de Outubro. O primeiro trabalho desta parceria já se encontra online na Prova dos Factos.

A Lupa é um dos principais portais de verificação de factos no Brasil, com uma vasta experiência no acompanhamento dos principais eventos políticos do país. Para a CEO da Lupa, Natália Leal, este tipo de parcerias internacionais são uma oportunidade para “a construção de uma sociedade crítica e vigilante sobre discursos e mensagens suspeitas”.

“Toda a comunidade internacional está atenta às eleições do Brasil, e a Lupa tem o compromisso de mostrar os impactos da desinformação nesse momento histórico do nosso país. Através desse espaço no jornal PÚBLICO, falamos com portugueses e brasileiros e podemos fazer esses alertas para uma audiência ainda maior”, destaca Natália Leal.

A Prova dos Factos, a secção do PÚBLICO de verificação dos factos, integra a Poynter, a entidade internacional com mais prestígio na matéria. No seguimento deste projecto, o PÚBLICO colabora também com a #UkraineFacts, uma rede internacional de fact-cheking responsável por combater a desinformação sobre a guerra na Ucrânia.