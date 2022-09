António Costa nas Nações Unidas quatro dias - e discursa na quinta-feira

O primeiro-ministro português vai discursar pela terceira vez na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, na próxima quinta-feira, dia 22, mas participará nos trabalhos do encontro já a partir desta segunda-feira. A agenda de António Costa inclui ainda meia dúzia de encontros bilaterais com homólogos e Presidentes da República e também com o secretário-geral da ONU, o antigo primeiro-ministro socialista António Guterres.

António Costa estará acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André. O primeiro-ministro português já discursou em assembleia gerais da ONU em 2017 e em 2020 - presencialmente no primeiro caso e por videoconferência no segundo por causa da pandemia de covid-19.

Os trabalhos da Assembleia Geral já começaram na passada terça-feira, dia 13, sob o lema “Soluções por meio da solidariedade, sustentabilidade e ciência”, mas os chefes de Estado e de Governo só se juntam ao evento nesta segunda semana.

António Costa tem encontros bilaterais marcados com os Presidente do Equador, Guillermo Lasso; da Argentina, Alberto Fernandéz; do Senegal, Macky Sall; e de Timor-Leste, José Ramos Horta; e com o chefe de Governo de Andorra, Xavier Espot Zamora. Reúne-se também com o presidente do departamento de Assuntos Globais da Google e da Alphabet, Kent Walker; e tem um encontro marcado com funcionários portugueses das Nações Unidas e membros da comunidade portuguesa.

Na segunda-feira, António Costa participa na Cimeira sobre Transformação da Educação organizada pelo secretário-geral da ONU; no dia seguinte assiste aos cumprimentos oficiais de boas-vindas de Guterres e à sessão de abertura da 77.ª Assembleia Geral. Na quarta-feira participa na reunião anual dos líderes do Painel de Alto Nível para uma Economia Oceânica Sustentável e, ao fim da tarde, marca presença na recepção oferecida pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no icónico Museu de História Natural de Nova Iorque.

No último dia, e antes do seu discurso previsto para as 16h30 locais, António Costa encontra-se de manhã com António Guterres e reúne-se com o presidente da Assembleia Geral da ONU, o húngaro Csaba Kőrösi.