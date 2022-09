Assusta-me uma humanidade que celebra o fim, assusta-me uma humanidade frívola que aplaude o término de alguém com gostos diferentes, com formas de estar diferentes, com crenças diferentes.

O Miguel entrou no internamento no final de uma tarde de Novembro. Uma dor forte no peito tinha-o levado a recorrer ao serviço de urgência onde foi diagnosticado com um enfarte agudo do miocárdio. Tinha 31 anos e uma pesada história de toxicodependência.