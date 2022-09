“Europa pode olhar para as soluções de independência energética em África”

Segundo a fundadora e directora executiva da ALER, Associação Lusófona de Energias Renováveis, os países africanos “são ilhas energéticas, não têm as interligações que existem na Europa e, no fundo, estão habituados a desenvencilharem-se sozinhos”. Isabel Cancela de Abreu destaca ainda que “instalar um painel solar com duas ou três tomadas é muito, muito rápido e permite a uma família ter acesso imediato a electricidade. São enormes os impactos na vida de uma família, e das mulheres em particular”.